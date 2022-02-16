«єCмартфони» для людей від 60 років не можна буде продати чи передати іншому. Їх прив’яжуть до конкретних абонентів
- Автор:
- Софія Телішевська
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d3sign / Getty Images
Міністерство цифрової трансформації України планує прив’язати «єСмартфони» до конкретних абонентів, які беруть участь у державній програмі. Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.
Про це в інтерв’ю dev.ua розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
«Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. Сім-карта буде прив’язана, наприклад, до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства», — розповів Вискуб.
Також мобільні оператори пропонують встановити спеціальний додаток, який дозволить контролювати незмінність користувача.
Закупівельна ціна смартфона становитиме 4—5 тисяч гривень, він міститиме NFC-модуль. Один з потенційних постачальників, з яким ведуться переговори, — це компанія Samsung.
Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 мільйона українців, але тільки 3,5 мільйона з них уже пройшли повний курс вакцинації.
- Під час Diia Summit президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Також їм встановлять пільговий тариф для користування інтернетом.
- 19 грудня 2021 року в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише в певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку. Також можна купити книжки чи квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення. Програма виплат «єПідтримка» діятиме протягом усього 2022 року. Гроші, які люди отримають на картку, можна буде витратити протягом чотирьох місяців з дати надходження коштів.
- З 14 лютого вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити кошти «єПідтримки» на оплату комунальних послуг, а підлітки від 14 років — на передплату друкованих видань в «Укрпошті».