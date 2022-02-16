Володимир Зеленський лідирує у президентському рейтингу. Петро Порошенко на другому місці

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Президент Володимир Зеленський має найбільший рейтинг серед усіх конкурентів. За нього готові проголосувати 25,1% тих, хто визначився і буде голосувати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології упродовж 5—13 лютого.

За пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 21,8% респондентів, що визначилися, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 11,8%, за лідера партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка — 8,3%, за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 7,2%.

Ще у січні підтримка Зеленського становила 23,5% серед тих, хто визначилися, а у Порошенка — 20,9%. Відтак примітно, що підтримка обох політиків зростає.

Що стосується парламентських виборів, то відносно найбільшу підтримку має партія «Європейська солідарність», яку підтримали б 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці «Слуга народу» — 16,4%. Третє місце ділять партії «Батьківщина» (11,5%) та «ОПЗЖ» (10,1%). Крім цього, понад 5% мають партії «Наші» (6,2%), «Розумна політика» (5,8%) і «Сила і честь» (5,1%). Інші партії мають нижчу підтримку.