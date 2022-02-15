Сина президента Туркменістану зареєстрували на майбутні вибори. Його називають основним наступником

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Сина президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова Сердара зареєстрували кандидатом на майбутні вибори. Його називають наступником чинного президента.

Про це повідомляється на сайті ЦВК Туркменістану.

Зазначається, що 15 лютого відбулося засідання комісії, на якому Сердара Бердимухамедова зареєстрували кандидатом. Це було єдине питання порядку денного.

Сердару видали посвідчення кандидата у президенти. У ЦВК зазначили, що реєстрація кандидатів триває.

Саме сина Бердимухамедова вважають його наступником на посаді президента. У лютому 2021 року Сердара призначили віцепрем’єр-міністром країни.