МЗС Греції викликало українського посла через загиблих і поранених греків під час стрілянини в кафе в Донецькій області

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Matt Artz / Unsplash

Міністерство закордонних справ Греції викликало українського посла Сергія Шутенка через загиблих і поранених греків під час стрілянини в кафе у Гранітному Донецької області. Стрілянину влаштували військові ЗСУ.

Про це пише пресслужба МЗС Греції.

Там зазначили, що грецька сторона висловила занепокоєння та наголосила на необхідності захисту грецької діаспори в Україні. Також у МЗС Греції закликали провести повне розслідування інциденту та притягти винних до відповідальності.

У відповідь посол України висловив співчуття через загибель і поранення етнічних греків, але запевнив, що стрілянина сталася не з політичних чи етнічних мотивів. Посол зазначив, що загинули двоє громадян України, один із яких був етнічним греком, ще двоє греків отримали поранення. Він запевнив, що винних вже затримали і їх притягнуть до відповідальності.