МЗС Греції викликало українського посла через загиблих і поранених греків під час стрілянини в кафе в Донецькій області
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Matt Artz / Unsplash
Міністерство закордонних справ Греції викликало українського посла Сергія Шутенка через загиблих і поранених греків під час стрілянини в кафе у Гранітному Донецької області. Стрілянину влаштували військові ЗСУ.
Про це пише пресслужба МЗС Греції.
Там зазначили, що грецька сторона висловила занепокоєння та наголосила на необхідності захисту грецької діаспори в Україні. Також у МЗС Греції закликали провести повне розслідування інциденту та притягти винних до відповідальності.
У відповідь посол України висловив співчуття через загибель і поранення етнічних греків, але запевнив, що стрілянина сталася не з політичних чи етнічних мотивів. Посол зазначив, що загинули двоє громадян України, один із яких був етнічним греком, ще двоє греків отримали поранення. Він запевнив, що винних вже затримали і їх притягнуть до відповідальності.
- У Донецькій області, у селі Гранітне Волноваського району в кафе військові Збройних сил України стріляли із закріпленої за ними зброї. Загинув військовий Національної гвардії та цивільний. Інцидент між відвідувачами кафе стався в неділю, 13 лютого, о 00:45. Унаслідок стрілянини одна людина загинула на місці, ще одна померла в лікарні, а двох поранених госпіталізували.
- Згодом з’ясувалося, що під час стрілянини в кафе у Гранітному Донецької області загинули й отримали поранення етнічні греки. МЗС Греції вже надіслало запит на розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з приводу захисту грецької спільноти.
- Водночас у Федерації грецьких товариств України уточнили, що конфлікт стався на побутовому ґрунті. Там закликали грецькі ЗМІ та місцевих блогерів «не надавати цій трагедії жодного політичного характеру».