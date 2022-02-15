Британський принц Ендрю уклав мирову угоду з потерпілою від сексуального насильства

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Британський принц Ендрю уклав мирову угоду з Вірджинією Джуффре, яка подала на нього до суду зі звинуваченням у сексуальному насильстві. Принц виплатить кошти для Джуффре, які підуть на благодійність.

Про це пише BBC.

До окружного суду у США надійшов лист про те, що сторони дійшли мирової угоди та врегулювали справу поза судом. У цьому листі вказано, що принц Ендрю здійснить «суттєву благодійну пожертву пані Джуффре на підтримку прав жертв».

Там також вказано, що принц Ендрю ніколи не планував якимось чином очорнити характер жінки і визнає, що Джуффре могла постраждати через жорстке ставлення до неї. Крім цього, принц підтримав боротьбу з торгівлею людьми в сексуальних цілях і виступив на боці жертв насильства.

Представники принца зазначили, що не мають жодних коментарів, окрім самого листа. Адвокат Джуффре зазначив, що цей лист «говорить сам за себе», і теж відмовився від коментарів.

Що за звинувачення?

Американка Вірджинія Джуффре, яка була однією із жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Принц категорично заперечує звинувачення.