Британский принц Эндрю заключил мировое соглашение с пострадавшей от сексуального насилия

Британский принц Эндрю заключил мировое соглашение с Вирджинией Джуффре, подавшей на него в суд с обвинением в сексуальном насилии. Принц выплатит средства для Джуффре, которые пойдут на благотворительность.

Об этом пишет BBC.

В окружной суд в США поступило письмо о том, что стороны пришли к мировому соглашению и урегулировали дело вне суда. В этом письме указано, что принц Эндрю осуществит «существенное благотворительное пожертвование госпоже Джуффре в поддержку прав жертв».

Там также указано, что принц Эндрю никогда не планировал каким-либо образом очернить характер женщины и признает, что Джуффре могла пострадать из-за жесткого отношения к ней. Кроме того, принц поддержал борьбу с торговлей людьми в сексуальных целях и выступил на стороне жертв насилия.

Представители принца отметили, что у них нет никаких комментариев, кроме самого письма. Адвокат Джуффре отметил, что это письмо «говорит само за себя», и тоже отказался от комментариев.

Что за обвинение?

Американка Вирджиния Джуффре, одна из жертв сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, заявила, что пострадала и от принца Эндрю. Она заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштейна у нее был секс с принцем. В иске она утверждала, что сталкивалась с сексуальным насилием со стороны принца в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштейна в Карибском море. Принц категорически отрицает обвинения.