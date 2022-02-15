SpaceX анонсувала нову цивільну місію — у відкритий космос уперше може вийти турист

Новини

SpaceX

Компанія SpaceX представила програму Polaris Program, яка покликана допомогти «швидко розширити можливості пілотованих космічних польотів».

Про це повідомляється на сайті компанії.

Програму ініціював мільярдер Джаред Айзекман, засновник і генеральний директор Shift4, який був командиром громадянської місії Inspiration4, успішно запущеної SpaceX, минулого року.

«Програма складатиметься з трьох пілотованих космічних польотів, які продемонструють нові технології, проведуть великі дослідження і врешті-решт завершаться першим польотом космічного корабля SpaceX з людьми на борту», — заявили в компанії.

Перша місія в рамках цієї кампанії одержала назву Polaris Dawn і буде відправлена наприкінці 2022 року. Командиром місії знову буде Айзекман. Разом з ним полетять: Скотт «Кідд» Потіт як пілот місії, Сара Гілліс як спеціаліст і Анна Менон як спеціаліст і лікар місії. Для місії використають капсулу екіпажу SpaceX Dragon, яку запустять з Космічного центру Кеннеді на ракеті Falcon 9.

«Екіпаж Dragon та Polaris Dawn проведе на орбіті до пʼяти днів, протягом яких спробує здійснити перший в історії комерційний вихід у відкритий космос, проведе наукові дослідження, покликані покращити як здоровʼя людини на Землі, так і наше розуміння здоровʼя людини у майбутніх космічних польотах. Також він має стати першим екіпажем, який випробує лазерний звʼязок Starlink у космосі, надавши цінні дані для майбутніх систем космічного звʼязку, необхідних для польотів на Місяць та Марс», — заявили в компанії.

У компанії додали, що спробу виходу буде зроблено в момент, коли корабель перебуватиме на висоті близько 500 км над Землею. Для виходу у відкритий космос члени екіпажу будуть одягнені в скафандр SpaceX для позакорабельної діяльності, розроблений на базі внутрішньокорабельного скафандра.