Прикордонники повідомили, що не видавали співачці Alina Pash довідку про перетин адмінкордону з Кримом

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Instagram / Alina Pash

У Державній прикордонній службі заявили, що не видавали співачці Alina Pash довідку про перетин адмінкордону з окупованим Кримом. Там зазначили, що такий документ ніколи не створювався.

Про це у коментарі «Бабелю» повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він зазначив, що у відомстві проаналізували інформацію, яка була поширена каналом «Суспільне» про нібито наявність довідки у співачки від прикордонників.

«Повідомляємо, нам не відомо, що це за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався», — пояснили у ДПСУ.

Також Демченко зазначив, що прикордонники отримали офіційний запит від «Суспільного» щодо підтвердження дійсності цієї довідки та найближчим часом вони нададуть відповідь.