«Деескалації не бачимо». НАТО і МЗС України прокоментували заяву Росії про відвід частини військ

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявили, що наразі немає ознак деескалації з боку РФ. Перед цим Росія заявила про закінчення навчань і відвід військ.

«Поки що ми не бачили жодних свідчень деескалації. Є сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися. Це дає підстави для обережного оптимізму», — цитує слова Столтенберга Reuters.

Водночас Дмитро Кулеба наголосив, що в Україні є правило: «Ми не віримо тому, що чуємо, ми віримо тому, що бачимо».

«Якщо за цими заявами піде реальне відведення, ми повіримо в початок справжньої деескалації», — наголосив міністр.

Генсек НАТО назвав нинішню ситуацію «найсерйознішою безпековою кризою, з якою стикалась Європа за останні десятиліття», бо Росія накопичила безпрецедентну з часів холодної війни військову силу в Україні та навколо неї.

«Тепер усе готове до нового нападу. Але Росія ще має час відступити від прірви, перестати готуватися до війни та почати працювати над мирним рішенням», — резюмував Столтенберг.