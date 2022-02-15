Американський стартап представив випромінювач для знищення груп дронів

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Epirus

Американський стартап Epirus представив імпульсний електромагнітний випромінювач Leonidas Pod для боротьби із групами дронів.

Про це пише Defense News.

Leonidas Pod насамперед має зацікавити військових. Випромінювач виконаний за новою технологією (транзистори з нітриду галію), що робить його легким і компактним. Важить випромінювач менше ніж 24 кілограми.

У Epirus заявляють, що Leonidas Pod може швидко стріляти по цілях без перегріву і перезарядки. Він здатний працювати як у режимі опромінення цілі, так і в режимі постійного випромінювання для організації безпольотної зони.

Випромінювач призначений для виведення з ладу безпілотників, компʼютерів, радіо та бортової електроніки автомобілів. У Epirus кажуть, що Leonidas Pod здатний генерувати безліч імпульсів, але його дальність застосування та інші деталі не розкривають.

Завдяки компактності випромінювач можна встановлювати на дрони, техніку та бронемашини. Як писав The Drive, компанія General Dynamics Land Systems планує інтегрувати продукцію Epirus в пілотовані та безпілотні бойові машини, зокрема в бронемашини Stryker.