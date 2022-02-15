В Україні майже 30 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували 59 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу (14 лютого) виявили 29 724 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Києві (4 584), Одеській (3 315) та Дніпропетровській (2 446) областях. Серед загальної кількості хворих 2 393 дитини і 884 медика. Госпіталізували за добу 1 889 людей, а померли — 305. Одужали 23 235 українців.
Вакцинували минулої доби 59 170 людей, з яких другу дозу отримали 27 362 особи. Додаткову дозу отримали 457 осіб, а бустерну дозу — 14 107. Усього за час кампанії з вакцинації щеплено 15 594 938 українців.
- 14 лютого міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що після чотирьох тижнів стрімкого зростання коронавірусної статистики ситуація із приростом нових хворих стабілізувалася. Найбільший приріст спостерігався у Києві, але спад хвороби стався раніше, ніж очікували фахівці.
- Раніше піковий приріст до 60 тисяч хворих на добу прогнозували на кінець лютого.