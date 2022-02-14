До Дня усіх закоханих. Українські полярники опублікували фото залицяння пінгвінів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» 14 лютого опублікували у Facebook фото закоханих пінгвінів.
«Це Субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до «Вернадського» навесні — саме на шлюбний сезон. Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть бʼються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят. До речі, ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя», — розповіли українські полярники.
- У січні на території станції «Академік Вернадський» перебували приблизно 3 тисячі пінгвінів — 2 310 дорослих і 599 пташенят. Цей сезон став для тварин складним. Акваторія була постійно забита льодом, що обмежувало пінгвінам доступ до їжі. Вплинули й рекордні снігопади, через які гнізда пінгвінів суттєво засипало. Також вчені фіксували напади хижаків, що зменшило кількість пташенят порівняно з минулим роком.
- 19 грудня 2021 року повідомлялося, що на станції «Академік Вернадський» зафіксували найвищий за 20 років рівень снігу — 2,75 метра. Через це полярникам довелося відкопувати станцію.