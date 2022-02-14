До Дня усіх закоханих. Українські полярники опублікували фото залицяння пінгвінів

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» 14 лютого опублікували у Facebook фото закоханих пінгвінів.

«Це Субантарктичні пінгвіни, які щороку повертаються до «Вернадського» навесні — саме на шлюбний сезон. Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть бʼються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят. До речі, ці пінгвіни – однолюби, й зазвичай створюють пару на все життя», — розповіли українські полярники.