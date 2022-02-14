Посол України у Британії пояснив свої слова про відмову від вступу до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова про те, що Україна може розглянути варіант відмови від наміру вступити до НАТО, якщо це допоможе запобігти війні з Росією.

Свій уточнений коментар він дав «Радіо Свобода» у понеділок, 14 лютого.

За його словами, майбутнє членство України в НАТО зараз її не врятує від загрози російського вторгнення, зараз треба шукати нові формати, які б швидко дозволили гарантувати безпеку.

«Журналіст запитав, чи могли б ви у теорії розглянути відмову від НАТО, якби це дозволило вийти із війни з Росією. Я сказав журналісту, що немає сенсу про це говорити, бо це навіть записано у нашій Конституції. [...] Але наша безпека, яка передбачається нашим майбутнім вступом до НАТО, — вона передбачає стратегічний курс. Що ще важливо розуміти, — що незважаючи на те, що у нас стратегічний курс щодо НАТО записаний у наших документах, і ми це робимо, — сьогодні, завтра, коли українці очікують, що Росія може напасти на нас, наше майбутнє членство, на жаль, нас не рятує. Нам треба шукати прямо зараз, на додаток до нашого стратегічного бачення, що колись ми станемо членами родини НАТО, нам треба шукати прямо зараз. І ці формати ми обговорюємо зараз. Тристоронній формат із Британією, двосторонній формат зі Сполученими Штатами, а також будь-які інші формати, які б дозволили нам прямо зараз забезпечити нашу безпеку», — пояснив Пристайко.

Крім цього, Пристайко сказав, що Україна і без того йде на чимало компромісів: «Ідеться про перемовини у рамках Мінська. Там дуже чутливі та неприємні компроміси, до яких нас змусили під загрозою війни у 2014—2015 роках, і які ми досі ведемо».