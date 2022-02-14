Під час стрілянини у кафе в Гранітному загинули двоє етнічних греків. У МЗС Греції просять про розмову з Кулебою
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Національна поліція
Під час стрілянини у кафе в Гранітному Донецької області загинули двоє етнічних греків. МЗС Греції вже надіслало запит на розмову з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з приводу захисту грецької спільноти.
Про це пише пресслужба МЗС Греції.
«Висловлюємо глибоку скорботу у звʼязку з раптовою смертю двох експатріантів та важким пораненням ще двох у селі Гранітне, що неподалік лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття сімʼям загиблих, а також побажання якнайшвидшого одужання постраждалим», — йдеться у повідомленні.
Там повідомили, що за попередніми даними, винними у стрілянині були троє військових ЗСУ, у яких стався конфлікт з двома загиблими через «несуттєву причину».
У зв’язку з цим очільник МЗС Греції Нікос Дендіас надіслав запит на розмову з українським колегою Дмитром Кулебою, щоб обговорити питання захисту грецької спільноти.
- У Донецькій області, у селі Гранітне Волноваського району у кафе військові Збройних сил України стріляли із закріпленої за ними зброї: загинув військовий Національної гвардії та цивільний. Інцидент між відвідувачами кафе стався у неділю, 13 лютого, о 00:45. Внаслідок стрілянини одна людина загинула на місці, ще одна — померла в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.