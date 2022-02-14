«Розстріляємо без попередження». Голова МВС запевнив, що Україна не допустить сепаратистських проявів

Новини

Міністерство внутрішніх справ України

Силові підрозділи Міністерства внутрішніх справ готові захистити Україну від будь-яких проявів сепаратизму чи спроб вторгнення ворога.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку. Повторення Слов’янська ми також не допустимо. Якщо якийсь гіркін спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань», — наголосив міністр.

Він додав, що понад 300 тисяч поліцейських, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників щодня працюють для забезпечення спокою українців. Водночас він закликав населення зберігати спокій та не панікувати, бо зараз Україна сильніша та більш організована, ніж була у 2014 році.