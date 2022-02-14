У Держдумі РФ розглянуть дві постанови про визнання «Л/ДНР»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Прес-служба Державної Думи Росії
У Державній думі Росії розглянуть дві постанови про визнання «Л/ДНР». Одну постанову подала Комуністична партія, іншу — путінська партія «Єдина Росія».
Про це пише Интерфакс.
Перший проєкт постанови подали комуністи ще в січні. Другий проєкт з’явився 14 лютого — його подали депутати від партії «Єдина Росія» Віктор Водолацький та Артем Туров.
Вони пропонують не одразу звертатися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати «Л/ДНР», а спочатку провести консультації з МЗС Росії.
«Депутати Державної думи вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». За минулі роки на основі всенародного волевиявлення в «республіках» побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади», — вважають автори постанови.
За даними видання, обидва проєкти винесуть на голосування Держдуми вже 15 лютого.
- 19 січня 2022 року депутати від Комуністичної партії РФ у Держдумі зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента Володимира Путіна із проханням офіційно визнати «незалежними державами» «ДНР» і «ЛНР».
- 20 січня в Держдумі назвали цю ініціативу «несвоєчасною і провокаційною», а у Кремлі коментувати відмовилися, доки парламент не проголосує за проєкт документа.
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».