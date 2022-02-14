У Держдумі РФ розглянуть дві постанови про визнання «Л/ДНР»

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Прес-служба Державної Думи Росії

У Державній думі Росії розглянуть дві постанови про визнання «Л/ДНР». Одну постанову подала Комуністична партія, іншу — путінська партія «Єдина Росія».

Про це пише Интерфакс.

Перший проєкт постанови подали комуністи ще в січні. Другий проєкт з’явився 14 лютого — його подали депутати від партії «Єдина Росія» Віктор Водолацький та Артем Туров.

Вони пропонують не одразу звертатися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати «Л/ДНР», а спочатку провести консультації з МЗС Росії.

«Депутати Державної думи вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». За минулі роки на основі всенародного волевиявлення в «республіках» побудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади», — вважають автори постанови.

За даними видання, обидва проєкти винесуть на голосування Держдуми вже 15 лютого.