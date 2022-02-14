Віднині вакциновані пенсіонери можуть витратити гроші «єПідтримки» на оплату комунальних послуг

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National Bank Of Ukraine / Flickr

З 14 лютого вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити кошти «єПідтримки» на оплату комунальних послуг, а підлітки від 14 років — на передплату друкованих видань в «Укрпошті».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для оформлення періодики необхідно:

Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Вказати період, упродовж якого хочете отримувати видання.

Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Зазначити реквізити карти «єПідтримка» та провести оплату, натиснувши «Оплатити».

Також набула чинності норма, яка продовжує термін використання грошей за вакцинацію. Раніше їх можна було витратити лише протягом чотирьох місяців, тепер цей термін продовжили до дев’яти місяців.

Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).