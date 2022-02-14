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Віднині вакциновані пенсіонери можуть витратити гроші «єПідтримки» на оплату комунальних послуг

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

National Bank Of Ukraine / Flickr

З 14 лютого вакциновані українці віком від 60 років можуть витратити кошти «єПідтримки» на оплату комунальних послуг, а підлітки від 14 років — на передплату друкованих видань в «Укрпошті».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для оформлення періодики необхідно:

Також набула чинності норма, яка продовжує термін використання грошей за вакцинацію. Раніше їх можна було витратити лише протягом чотирьох місяців, тепер цей термін продовжили до дев’яти місяців.

Програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року, і реалізовуватиметься в кілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).