Основний штат посольства США переїхав до Львова. Своє посольство туди ж (у разі вторгнення РФ) переведе Ізраїль
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Andrii Podilnyk / Unsplash
Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.
«Основний штат співробітників посольства переїхав до Львова, щоб продовжити нашу важливу роботу з підтримки України і пошуку дипломатичного вирішення цієї кризи», — сказав чиновник Держдепартаменту США.
Як передає ізраїльський портал NewsRu.co.il, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід домовився з українським МЗС про те, що в разі початку вторгнення військ Росії ізраїльське посольство з Києва перенесуть до Львова. Раніше Ізраїль оголосив про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства.
Польща ж заявила, що не планує евакуацію дипломатів із Києва та Харкова. Спікер польського уряду Петр Мюллер заявив, що рішення про евакуацію ухвалюватиметься в разі крайньої необхідності.
- На тлі загрози вторгнення військ Росії посольства до Львова із Києва переводять Австралія та Канада. США скоротили персонал посольства і зупинили консульські послуги в Києві. Японія, як і Ізраїль, евакуювали сімʼї дипломатів і співробітників посольств.
- Понад 28 країн закликали своїх громадян виїхати з України.