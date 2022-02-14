Основний штат посольства США переїхав до Львова. Своє посольство туди ж (у разі вторгнення РФ) переведе Ізраїль

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Andrii Podilnyk / Unsplash

Основний штат співробітників посольства США в Україні переїхав до Львова.

«Основний штат співробітників посольства переїхав до Львова, щоб продовжити нашу важливу роботу з підтримки України і пошуку дипломатичного вирішення цієї кризи», — сказав чиновник Держдепартаменту США.

Як передає ізраїльський портал NewsRu.co.il, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід домовився з українським МЗС про те, що в разі початку вторгнення військ Росії ізраїльське посольство з Києва перенесуть до Львова. Раніше Ізраїль оголосив про евакуацію сімей дипломатів і співробітників посольства.

Польща ж заявила, що не планує евакуацію дипломатів із Києва та Харкова. Спікер польського уряду Петр Мюллер заявив, що рішення про евакуацію ухвалюватиметься в разі крайньої необхідності.