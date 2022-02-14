Українське посольство запросило у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет
- Автор:
- Костя Андрейковець
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АрміяInform
На тлі загрози вторгнення військ Росії посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН із запитом на постачання 12 тисяч протитанкових ракет.
Про це пише Der Spiegel.
Мельник назвав ситуацію драматичною. «Зараз ми маємо бути готовими до найгіршого сценарію», — заявив він.
Уряд Німеччини відмовляється постачати Україні летальне озброєння, але українська сторона сподівається на можливість постачання зброї «нижнього порогу» (оборонної).
На початку лютого німецькі ЗМІ повідомляли, що Посольство України в Німеччині передало німецькому уряду детальний список необхідного для оборони озброєння. До нього увійшли: електронні системи спостереження, обладнання для розмінування, радіостанції, станції радіолокації, боєприпаси та багато іншого. Протитанкових ракет у ньому не було.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони. Берлін не хоче конфлікту з Росією, про що відкрито заявила голова Міноборони Німеччини. Поки що ФРН передала Україні лише мобільні польові шпиталі і незабаром має поставити 5 тисяч шоломів.
- Сьогодні, 14 лютого, до Києва із робочим візитом прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ймовірно, постачання зброї буде однією з центральних тем.