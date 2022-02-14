Українське посольство запросило у Німеччини 12 тисяч протитанкових ракет

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АрміяInform

На тлі загрози вторгнення військ Росії посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН із запитом на постачання 12 тисяч протитанкових ракет.

Про це пише Der Spiegel.

Мельник назвав ситуацію драматичною. «Зараз ми маємо бути готовими до найгіршого сценарію», — заявив він.

Уряд Німеччини відмовляється постачати Україні летальне озброєння, але українська сторона сподівається на можливість постачання зброї «нижнього порогу» (оборонної).

На початку лютого німецькі ЗМІ повідомляли, що Посольство України в Німеччині передало німецькому уряду детальний список необхідного для оборони озброєння. До нього увійшли: електронні системи спостереження, обладнання для розмінування, радіостанції, станції радіолокації, боєприпаси та багато іншого. Протитанкових ракет у ньому не було.