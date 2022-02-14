«Жодні рішення не можна ухвалювати всупереч Конституції». В МЗС заперечили можливість відмови України від вступу до НАТО

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У Міністерстві закордонних справ заявили, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Жодні рішення в зовнішній політиці нашої держави не можуть бути ухвалені всупереч Конституції України», — наголосив прессекретар.

Він пояснив, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

«Посол Пристайко слушно зазначив в інтервʼю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням», — додав Ніколенко.