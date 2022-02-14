Україна скликає термінову зустріч з державами — учасницями Віденського документа. Росія також має доєднатися

Новини

Пресслужба Кабінету міністрів України

Україна скликає зустріч із всіма державами — учасницями Віденського документа, зокрема з Росією, щоб обговорити ситуацію на українсько-російському кордоні та в Криму.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ вздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму», — зазначив глава МЗС.

Він наголосив, що Росія має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки держав — учасниць Віденського документа.

Віденський документ — це низка міжнародних угод країн-учасниць ОБСЄ щодо впровадження заходів із взаємної довіри та формування безпеки. Передбачається, що один із підписантів має право надсилати терміновий запит на зустріч.

Місце зустрічі погоджують між державою, яка скликає зустріч, і державою-відповідачем. Якщо їм домовитись не вдасться, зустріч проводитиметься у Центрі ОБСЄ із попередження конфліктів.

Аналогічний запит на зустріч подали Естонія, Латвія та Литва — їх непокоїть невизначена військова активність у Білорусі, де зараз проходять союзні навчання з Росією.