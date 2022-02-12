У МЗС Німеччини закликали своїх громадян залишити Україну «якнайшвидше, якщо їхня присутність необовʼязкова»

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Herman / Flickr

Німеччина закликала своїх громадян не їздити в Україну та виїхати з країни «якомога швидше, якщо їхня присутність необов’язкова».

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 12 лютого.

«Напруга між Росією та Україною продовжує зростати останніми днями на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Не можна виключати військовий конфлікт», — наголосили в МЗС.

Також зазначається, що генконсульство «Донецьк», яке наразі переміщене до Дніпра, тимчасово закривається.

«У надзвичайних ситуаціях німцям, які проживають в районі ГК «Донецьк», слід звертатися до посольства в Києві», — додали в МЗС.

Громадянам Німеччини, які не виїжджатимуть з України, порадили стежити за місцевими оголошеннями та публікаціями у ЗМІ, а також зареєструватися у списку запобігання кризових ситуацій Федерального міністерства закордонних справ.