У МЗС Німеччини закликали своїх громадян залишити Україну «якнайшвидше, якщо їхня присутність необовʼязкова»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Herman / Flickr
Німеччина закликала своїх громадян не їздити в Україну та виїхати з країни «якомога швидше, якщо їхня присутність необов’язкова».
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ 12 лютого.
«Напруга між Росією та Україною продовжує зростати останніми днями на тлі масової присутності та переміщення російських військових підрозділів поблизу кордонів України. Не можна виключати військовий конфлікт», — наголосили в МЗС.
Також зазначається, що генконсульство «Донецьк», яке наразі переміщене до Дніпра, тимчасово закривається.
«У надзвичайних ситуаціях німцям, які проживають в районі ГК «Донецьк», слід звертатися до посольства в Києві», — додали в МЗС.
Громадянам Німеччини, які не виїжджатимуть з України, порадили стежити за місцевими оголошеннями та публікаціями у ЗМІ, а також зареєструватися у списку запобігання кризових ситуацій Федерального міністерства закордонних справ.
- 11 лютого радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну й до завершення Олімпіади в Пекіні. Проте Штати не знають ані дати, ані формату. За даними Bloomberg, вторгнення може розпочатися 15 лютого.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше виїхати з України закликав президент США Байден.
- 12 лютого Росія також повідомила про «певну оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні».
- З 13 лютого Держдепартамент США припинить надавати консульські послуги в посольстві в Києві та наказав виїхати з країни дипломатам, які не займають там критично важливі посади, через загрозу, що Росія почне військові дії проти України.