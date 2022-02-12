Росія вирішила «оптимізувати штати» посольства і консульств в Україні

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Nikita Dezhurny / Flickr

Росія вирішила скоротила штати посольства в Києві та генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова 12 лютого.

«Побоюючись можливих провокацій київського режиму чи третіх країн, ми справді ухвалили рішення про певну оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні», — заявила вона.

Водночас Захарова зауважила, що посольство та консульства в Україні продовжать виконувати свої основні функції.

«Враховуючи той значний вплив, який Вашингтон і Лондон мають на Київ, і загалом їхню роль в управлінні процесами в Україні... ми робимо висновок, що наші американські та британські колеги, мабуть, знають про якісь силові акції, що готуються в Україні та здатні істотно ускладнити ситуацію у сфері безпеки», — додала представниця МЗС РФ.