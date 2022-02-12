МЗС України запевняє в сильній позиції країни та закликає «зберігати спокій і не сіяти паніку»

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки жорстких санкцій у США та ЄС, поставкам зброї та наданій макрофінансовій допомозі.

Таку заяву в суботу, 12 лютого, оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

«Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги та мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримати Росію в руслі дипломатичного діалогу», — заявили в МЗС.

Також в зовнішньополітичному відомстві запевнили, що українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам і оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати своєчасні дії.

«Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку», — закликали в міністерстві.

Окремо в МЗС запевнили, що Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові дати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.