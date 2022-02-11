Суд відправив під варту депутата Владислава Трубіцина на два місяці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Вищий антикорупційний суд відправив під варту депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина до 9 квітня 2022 року за підозрою в отриманні хабара у 1,26 мільйона гривень за організацію торгівлі у столиці.
Як повідомляє пресслужба ВАКС, Трубіцин може вийти під заставу у майже 15 мільйонів гривень.
У разі внесення застави депутат зобовʼязаний не залишати місце проживання, утриматися від спілкування зі свідками і фігурантами справи, здати паспорти і носити електронний браслет.
- У справі депутат фігурує ще пʼять осіб, які також підозрюються у отриманні хабара. 1,26 мільйона гривень вони планували поділити. Чотирьом співучасникам вже винесли запобіжні заходи — їх також відправили під варту.