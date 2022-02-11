Рада ЄС затвердила виділення Україні €1,2 млрд. Тепер черга за Європарламентом

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Dimitri Karastelev / Unsplash

Рада Європейського Союзу погодила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Кошти будуть надані у два транші.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Там зазначили, що ці гроші мають оперативно допомогти Україні у ситуації гострої кризи та укріпити її стійкість. Крім цього, геополітична напруженість наразі має поганий вплив на економічну та фінансову стабільність України, а постійні безпекові загрози вже спричинили відтік капіталу з країни.

«ЄС підтримує Україну, зокрема й в економічному плані. Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро. Я радий повідомити, що сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб фінансова допомога негайно надійшла в Україну», — зазначив міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мер. Саме Франція наразі головує в ЄС.

Макрофінансова допомога буде розрахована на 12 місяців, а кошти Україна отримає у два транші. Перший транш буде виділений як тільки цю програму остаточно затвердить Європарламент. У ЄС наголошують, що виділення коштів відбуватиметься «за наявності попередніх політичних умов та задовільної реалізації програми співпраці з МВФ».

Виплата другого траншу буде пов’язана як з виконанням умов МВФ, так і виконанням Меморандуму з ЄС. Останній буде сфокусований на проведенні невідкладних політичних заходів у сферах економічної стійкості, держуправління, верховенства закону та енергетики.