«Ні війні в Україні». Український атлет Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Олімпіаді-2022
- Автор:
- Софія Телішевська
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Суспільне
Український атлет Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Олімпійських іграх в Пекіні.
Про це повідомляє «Суспільне».
Закінчивши свій виступ, атлет проходив повз телекамери, де провів мовчазний протест. Гераскевич показав телеглядачам звернення, на якому англійською мовою написано: «Ні війні в Україні».
На Олімпіаді-2022 триває другий змагальний день у чоловічому скелетоні. Учасники виступили у третьому заїзді, який визначає топ-20 найкращих фіналістів — українець посів 17 місце. За результатами четвертого заїзду Гераскевич опинився на 18 місці.
Після свого виступу спортсмен сказав, що це його позиція і він не боявся дискваліфікації за такий вчинок.
«Нас підтримали в цьому. Так, це моя позиція. Жодна нормальна людина не хоче війни. Я теж нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру у своїй державі, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули через війну», — сказав Гераскевич.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.