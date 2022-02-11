У Росії двох кримських татар засудили до 11 років ув’язнення за участь в «Хізб ут-Тахрір»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
У Росії двох кримських татар засудили до 11 років позбавлення волі. Вони були учасниками політичної партії «Хізб ут-Тахрір».
Про це у своєму Facebook повідомила українська обмудсмен Людмила Денісова.
«64-річного кримського татарина Зекір’ю Муратова позбавлено волі на 11 з половиною років, а Вадима Бектемирова — на 11 років у колонії суворого режиму. Відповідно до судового вироку, обоє впродовж перших трьох років перебуватимуть у тюрмі. А після відбування незаконного покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця проживання», — заявила вона.
За словами Денісової, Муратов має третю групу інвалідності і низку хвороб, зокрема гіпертонію та стенокардію. Таким чином 11,5 року ув’язнення для нього фактично означатимуть довічне позбавлення волі.
Крім того, під час оголошення вироку біля будівлі «Кримського гарнізонного військового суду» було затримано трьох кримськотатарських цивільних журналістів.
- «Хізб ут-Тахрір» — це міжнародна ісламська політична партія, яка визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. На території України та більшості країн організація діє без обмежень на рівні національних законодавств. Організація виступає за встановлення мусульманських законів та суворого їх дотримання, а також пропагує іслам серед немусульман. Хоча принципи та цінності партії суперечать демократичним, незалежні експерти зазначають, що жодних ознак тероризму або інших видів насильства її діяльність не має.
- Після анексії Криму у 2014 році Росія систематично переслідує на півострові кримських татар та значно обмежує їхню діяльність. Особливо репресії влаштовують проти тих, хто не підтримує російську «владу» в Криму. Зокрема РФ заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу – представницького органу татар. Країни Заходу та навіть ООН неодноразово засуджували репресії проти татар на півострові та закликала Росію припинити порушення прав людини.