SpaceX презентувала свій корабель Starship. Він призначений для польотів на Місяць та Марс

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Official SpaceX Photos / Flickr

Компанія SpaceX презентувала свій космічний корабель Starship. Він має доставляти людей на Місяць та Марс.

Про це під час презентації повідомив засновник компанії Ілон Маск.

За його словами, корабель Starship досягне навколоземної орбіти вже у 2022 році.

«На даний момент я абсолютно впевнений, що ми виведемо Starship на орбіту вже скоро цього року. Я вважаю, що Starship допоможе створити місто на Марсі та доставить близько двох тонн матеріалів із Землі», — заявив він.

Крім цього, на презентації показали анімований відеоролик польоту Starship на Марс та його дозаправку на орбіті.

Також Маск показав гігантську вежу Mechazilla, яка буде «ловити» ракету-носій Super Heavy та корабель Starship під час приземлення, тому що вони будуть багаторазовими.

Засновник SpaceX зазначив, що хоче запустити Starship із власної бази Starbase у Техасі, але для цього потрібно ще отримати схвалення від Федерального авіаційного управління. Через ці труднощі Маск допустив, що ракету запустять з космодрому NASA.