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Антикорупційний суд обрав запобіжний захід співучаснику нардепа Владислава Трубіцина. Його підозрюють у хабарництві

Автор:
Софія Телішевська
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Антикорупційний суд обрав запобіжний захід співучаснику депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, якого підозрюють в отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Фігуранта відправили під варту на два місяці з можливістю застави майже 2,5 млн гривень.

У разі внесення за нього застави на підозрюваного покладається низка зобов’язань:

Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.