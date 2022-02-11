Антикорупційний суд обрав запобіжний захід співучаснику нардепа Владислава Трубіцина. Його підозрюють у хабарництві

Новини

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід співучаснику депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, якого підозрюють в отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Фігуранта відправили під варту на два місяці з можливістю застави майже 2,5 млн гривень.

У разі внесення за нього застави на підозрюваного покладається низка зобов’язань:

не залишати населеного пункту, де він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти детективу, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.