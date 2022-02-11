Британський співак Стінг продав права на всі свої пісні Universal Music за майже $300 мільйонів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia
Всесвітньовідомий британський співак Стінг продав права на всі свої пісні найбільшій у світі компанії звукозапису Universal Music Group.
Про це повідомляє The New York Times.
Як зазначається, ідеться про повний каталог пісень — це понад 600 сольних робіт рокера і музика, яку він випустив із гуртом The Police. Відтепер Universal отримуватиме всі майбутні доходи від публікації музики Стінга.
Суму угоди не розголошують, але її оцінюють приблизно у $300 мільйонів.
«Для мене дуже важливо, щоб моя творча спадщина мала домівку, де її цінують і поважають — не тільки для того, щоб по-новому спілкуватися з відданими шанувальниками, але й для того, щоб познайомити з моїми піснями нову аудиторію, музикантів і покоління», — заявив Стінг, який більшу частину своєї карʼєри співпрацював із UMG.
- Раніше американський музикант і співак Брюс Спрінгстін продав права на повний каталог своїх пісень звукозаписувальній компанії Sony Music за рекордні $500 мільйонів.
- Попередній рекорд з ціни належав Бобу Ділану — Universal Music Group права на його музику обійшлися у $300 мільйонів. Каталог пісень Девіда Боуї оцінили у $200 мільйонів. Пісні Пола Саймона дісталися Sony Music за $250 мільйонів, а Red Hot Chili Peppers віддали права Hipgnosis Songs за $140 мільйонів. Девід Ґетта продав права Warner Music Group за $100 мільйонів.