YouTube створить власний метавсесвіт. У 2022 році планується низка нововведень

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Відеохостинг YouTube розповів про свої плани на 2022 рік — компанія збирається розвивати власний метавсесвіт, впроваджувати технологію NFT, щоб дати авторам відео нові способи заробітку, а також багато іншого.

Проєкт метавсесвіту поки що на ранній стадії, і деталі в YouTube не розкривають. Поки що відомо, що його реалізовуватимуть через ігри.

«Це тільки початок, але нам вже хочеться побачити, як ми зможемо перетворити ці віртуальні світи на реальність для глядачів», — сказав голова відділу з контролю виробництва YouТube Ніл Мохан.

Цього року відеохостинг обіцяє нові функції у Shorts. YouTube хоче додати нові способи редагування відео, коментарі, відеокоментарі для авторів та функцію покупок. Її планують додати і у звичайні відео та прямі ефіри.

Крім цього, YouTube тестує новий спосіб сортування коментарів (з привʼязкою до певного моменту часу у відео) та спільні прямі трансляції з кількома користувачами.