У консолях PlayStation з’явиться українська мова

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Flickr / Karlis Dambrans

На консолях PlayStation від Sony з’явиться офіційна українська мова. Її додали в оновленні прошивки для PS4 та PS5.

Нову функцію помітили бета-тестери консолей.

У самому повідомленні від Sony від 8 лютого нічого не згадується про українському мову, але для бета-тестерів компанія вже почала відправляти оновлення прошивки. І в цих повідомленнях Sony вказує, що додала українську локалізацію.

У соцмережах вже почали публікувати скриншоти із прикладами офіційного українського перекладу на консолях PS4 та PS5.