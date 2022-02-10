На аукціоні продали чорний діамант вагою 555,55 карата, який прибув з космосу. Покупець розрахувався криптовалютою

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Twitter / Sotheby’s

Четвертий найстаріший аукціонний дім світу Sothebyʼs продав на торгах чорний діамант «Енігма» вагою 555,55 карата, який прибув із космосу — або внаслідок удару метеорита, або з «алмазоносного» астероїда, який зіштовхнувся з Землею.

За камінь віддали $4,3 мільйона (очікували за нього отримати $6,8 мільйона). Хто саме його придбав — невідомо, але покупець заплатив у криптовалюті.

Фахівець із ювелірних виробів Sothebyʼs раніше називав природний огранений чорний діамант такого розміру «надзвичайно рідкісним явищем». У 2005 році камінь потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як найбільший у світі.

Чорні алмази, також відомі як алмази Карбонадо, можуть бути датовані від 2,6 до 3,8 мільярда років тому і містять сліди азоту та водню — елементів, знайдених у міжзоряному просторі. Вони також містять осборніт — це мінерал, який присутній у метеоритах.

Twitter / Sotheby’s

Форма діаманта «Енігма» схожа на долоню Хамса — близькосхідного знака захисту, що з арабської перекладається як «пʼять», тобто пʼять пальців долоні. Загалом тема числа 5 проходить по всьому каменю: крім своїх 555,55 карата він також містить рівно 55 граней.