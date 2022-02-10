В Україну прибули понад 40 тисяч флаконів «Ремдесивіру» для лікування коронавірусу

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@ajplus / Twitter

В Україну в четвер, 10 лютого, прибуло 43 711 флаконів «Ремдесивіру» для лікування пацієнтів із коронавірусом, які входять до груп ризику. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Препарат найближчим часом відправлять у регіони.

«Ремдесивір» уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час ковіду. Хоча перебіг хвороби, викликаної штамом «Омікрон», є не таким складним, як було раніше, цей препарат все одно є дуже потрібним», — повідомив Олександр Комаріда, заступник міністра охорони здоровʼя.

Наприкінці 2021 року Україна закупила понад 60 тисяч флаконів «Ремдесивіру», 20 тисяч з них ще в січні розвезли по регіонах.

«Ремдесивір» купують за кошти державного бюджету. Вартість одного флакону препарату становить 300 гривень. Загалом на 43 711 флаконів витратили 13 113 300 гривень.