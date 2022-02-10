Поліцейські затримали одного з нападників на радника генпрокурора Венедіктової

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Правоохоронці затримали одного з нападників на помічника генпрокурора Зураба Адеїшвілі.

Про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції.

Як зазначається, затриманий є іноземцем.

Наразі 34-річному чоловіку оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває розшук його спільників.