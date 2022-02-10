Hulu випустить продовження «Футурами». Восьмий сезон вийде у 2023 році
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сервіс Hulu замовив 20 нових епізодів американського мультсеріалу «Футурама». Більшість оригінальних акторів повернуться до своїх ролей, а серіалом займатимуться його ж творці — Девід Семюел Коен та Метт Ґрейнінґ.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Творці обіцяють, що героїв озвучуватимуть оригінальні голоси, які були й у попередніх сезонах. До роботи над новим сезоном вони приступлять уже цього місяця, а випуск восьмого сезону планують на 2023 рік.
«Футурама» розповідає про життя доставщика піци Філіпа Фрая, який випадково заморозив себе в останній день 1999 року і прокинувся через тисячу років. У «новому житті» він зустрів одноокого мутанта Лілу та робота Бендера, які стали його друзями.
- На початку «Футурама» виходила з 1999 до 2003 року, а потім її відродили у 2010 році, дознявши ще два сезони. Загалом автори встигли випустити 124 епізоди у 7 сезонах. Остання серія вийшла у вересні 2013 року.