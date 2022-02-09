У США родині повернули кішку, яка зникла шість років тому. Її знайшли у Флориді — за 2 400 км

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У США до сімʼї повернули кішку яка, як вони думали, померла шість років тому. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався із родиною Сіллі зі штату Мен, а кішку знайшли у Флориді — між ними понад 2 400 кілометрів. Тварину віддали власникам у середу, 9 лютого.

Сімʼя Сіллі минулого тижня отримала голосове повідомлення про те, що її кішка Ешес знаходиться у Флориді. Тварина зникла у 2015 році під час святкування 10-річчя доньки. Тоді родина довго шукала кішку, але не змогла знайти її. Власники припускали, що тварину, імовірно, зʼїв хижак.

Однак на початку 2022 року ветеринарна служба Флориди встановила особу кішки завдяки імплантованому мікрочипу та звʼязалась із власниками. Як вона потрапила до Флориди — невідомо.