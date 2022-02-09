«Слуга народу» скликає позачергову конференцію на тлі корупційного скандалу за участю «слуги» Владислава Трубіцина

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Голова політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що чекає на розслідування справи, у якій фігурує депутат Київради від «Слуг народу» Владислав Трубіцин.

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.

«Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно і адвокатів дозволить отримати справедливий вирок — обвинувальний чи виправдальний», — зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що уже видала розпорядження про скликання, відповідно позачергової конференції київської міської організації політичної партії «Слуга народу» для розгляду цього інциденту.

«Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою», — резюмувала глава партії.