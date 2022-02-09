«Слуга народа» созывает внеочередную конференцию на фоне коррупционного скандала с участием «слуги» Владислава Трубицына

Глава политической партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что ожидает расследования дела, в котором фигурирует депутат Киевсовета от «Слуги народа» Владислав Трубицын.
Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук.
«Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей, а соответственно и адвокатов позволит получить справедливый приговор — обвинительный или оправдательный», — отметила Шуляк.
Она подчеркнула, что уже издала распоряжение о созыве внеочередной конференции киевской городской организации политической партии «Слуга народа» для рассмотрения этого инцидента.
«Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой», — резюмировала глава партии.
- 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили действующего депутата Киевского городского совета и еще пятерых пособников на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговле в столице. Фигурантов задержали.