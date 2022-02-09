Окупанти відмовились відкривати КПВВ на Донбасі. Вимагають прямих контактів санітарних лікарів

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Фото УНІАН

Представники окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей відмовилися відкрити контрольні пункти вʼїзду-виїзду. Бойовики вимагають прямих контактів санітарних лікарів ОРДЛО та України для «вирішення проблеми коронавірусних обмежень».

Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, такий привід є дивним, оскільки ще наприкінці 2021 року Україна зі свого боку зняла всі обмеження для вʼїзду, повʼязані з коронавірусом, і не вимагає від громадян, які вʼїжджають з території ОРДЛО, довідок про вакцинацію.

«Тому незрозуміло, як наші санітарні лікарі можуть вплинути на те, щоб ОРДЛО зняли такі обмеження зі свого боку», — зазначив Гармаш.

Крім того, в ОРДЛО продовжують створювати перешкоди для звільнення утримуваних осіб. Наступне засідання ТКГ заплановане на 2 березня.