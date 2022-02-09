Королева Данії та король Іспанії захворіли на коронавірус
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Королева Данії, 81-річна Маргрете II отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Про це Королівський двір повідомив у середу, 9 лютого.
У королеви виявляються лише легкі симптоми, вона перебуває на самоізоляції у палаці Крістіана IX в Амалієнборгу. Вона планувала провести зимові канікули у Норвегії, але через коронавірус їх скасувала. Королева отримала три щеплення від коронавірусу, останнє — наприкінці листопада 2021 року.
Пізніше стало відомо, що коронавірус виявили і у короля Іспанії 54-річного Філіпа. У нього вночі зʼявились симптомі, вранці 9 лютого тест дав позитивний результат. Король перебуває на тижневій самоізоляції у своїй резиденції. Інші члени королівської родини симптомів коронавірусу не мають.
- Данія з 1 лютого першою у Євросоюзі скасувала всі карантинні обмеження, попри поширення штаму «Омікрон». Країна вирішила покладатись на високий рівень вакцинації. Понад 60% данців вакциновані третьою дозою, і з огляду на кількість перехворілих влада вважає, що близько 80% населення країни захищені від тяжкого перебігу коронавірусу.