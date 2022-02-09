Іран заявив про створення ракети, яка здатна вдарити по Ізраїлю і базах США
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- Костя Андрейковець
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Іран представив нову бойову ракету під назвою Khaibar-buster, яка нібито може досягти території Ізраїлю і бити по базах США у регіоні. Заявлена дальність дії — 1 450 км.
Про це пише Haaretz із посиланням на держтелебачення Ірану.
Іранська сторона стверджує, що ракета є високоточною, здатною пробивати системи протиракетної оборони і повністю вироблена в Ірані. Підтвердити цю інформацію поки що не вдається.
Ізраїльські ЗМІ зазначають, що назва ракети не проста. Khaibar-buster — це посилання на єврейську фортецю Хайбар, яка зараз знаходиться на території Саудівської Аравії. Вона була захоплена мусульманами у VII столітті.
- Заява Ірану прозвучала наступного дня після поновлення непрямих переговорів у Відні щодо відновлення ядерної угоди з Іраном.
- Наприкінці грудня Іран повідомив про успішний запуск у космос трьох супутників для «дослідницької місії». У країн Заходу це викликало тривогу. США у 2019 році ввели санкції проти Космічного агентства Ірану і двох дослідницьких організацій через те, що вони могли просувати програму балістичних ракет, здатних нести ядерні заряди.