Адель взяла три головні нагороди на Brit Awards — 2022

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Головним тріумфатором британської музичної премії Brit Awards — 2022 стала співачка Адель — вона взяла три нагороди, вийшовши на друге місце у списку найтитулованіших артистів в історії премії. На її рахунку тепер 12 нагород, більше лише у Роббі Вільямса (13 премій).

Адель отримала нагороду в номінаціях «Артист року», «Найкращий альбом» (“30”) і «Найкращий сингл» (“Easy On Me”).

Найкращим поп\R&B-артистом визнали Дуа Ліпу. У номінації «Найкращий новий артист» перемогла реп-виконавиця Little Simz. Найкращою групою стали Wolf Alice. У рок-номінації переміг Сем Фендер, а в реп-номінації — Dave (найкраще виконання).

Найкращий автор пісень — Ед Ширан. Найкращим закордонним артистом стала Біллі Айліш, а гуртом — Silk Sonic.

Церемонію вручення відкривали Ед Ширан і гурт Bring Me The Horizon.