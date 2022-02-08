Tap to Pay. Apple представила сервіс платіжного терміналу в iPhone

Новини

Apple

Компанія Apple представила сервіс Tap to Pay, який дозволить використовувати iPhone, наприклад, продавцям, як платіжний термінал.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Спочатку сервіс запустять у США. Він працюватиме на моделях iPhone XS і вище, використовуючи технологію NFC, як і Apple Pay. Термінал прийматиме платежі безконтактною карткою, Apple Pay або іншим платіжним сервісом.

Apple

Tap to Pay підтримуватиме American Express, Discover, Mastercard та Visa.

Пізніше Apple запустить додаток для розробників, щоб і вони могли приймати платежі через Tap to Pay. Його інтегрують у мобільні додатки.

Сервіс зʼявиться у новій бета-версії iOS.