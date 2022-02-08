Tap to Pay. Apple представила сервіс платіжного терміналу в iPhone
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Apple
Компанія Apple представила сервіс Tap to Pay, який дозволить використовувати iPhone, наприклад, продавцям, як платіжний термінал.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Спочатку сервіс запустять у США. Він працюватиме на моделях iPhone XS і вище, використовуючи технологію NFC, як і Apple Pay. Термінал прийматиме платежі безконтактною карткою, Apple Pay або іншим платіжним сервісом.
Tap to Pay підтримуватиме American Express, Discover, Mastercard та Visa.
Пізніше Apple запустить додаток для розробників, щоб і вони могли приймати платежі через Tap to Pay. Його інтегрують у мобільні додатки.
Сервіс зʼявиться у новій бета-версії iOS.