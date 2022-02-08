Британія відправляє до Польщі 350 морських піхотинців

Новини

Велика Британія перекидає до Польщі 350 морських піхотинців із 45 батальйону спеціального призначення. До Польщі вони прибудуть найближчими днями.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Британці підтримають польських військових у проведенні спільних навчань, а також у плануванні дій у надзвичайних ситуаціях в умовах загрози вторгнення Росії в Україну.

«Польща — один із наших найстаріших союзників. Будучи міцними партнерами по НАТО і в Європі, ми займаємо тверду позицію щодо захисту територіального суверенітету України і політики відкритих дверей НАТО», — заявив голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес.