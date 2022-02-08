Британія відправляє до Польщі 350 морських піхотинців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Велика Британія перекидає до Польщі 350 морських піхотинців із 45 батальйону спеціального призначення. До Польщі вони прибудуть найближчими днями.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Британці підтримають польських військових у проведенні спільних навчань, а також у плануванні дій у надзвичайних ситуаціях в умовах загрози вторгнення Росії в Україну.
«Польща — один із наших найстаріших союзників. Будучи міцними партнерами по НАТО і в Європі, ми займаємо тверду позицію щодо захисту територіального суверенітету України і політики відкритих дверей НАТО», — заявив голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес.
- Окрім Польщі, Британія подвоїть чисельність своїх військ в Естонії. Наразі там перебуває 900 військових Британії.
- Також до Польщі для посилення східних флангів НАТО прибувають війська США. Загалом прибуде 1 700 десантників. До 1 тисячі американських військових розмістять і в Румунії.