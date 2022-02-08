«Частина нашої стратегії». В МЗС розповіли, як дипломатія знижує ескалацію на кордоні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Активна дипломатія на всіх рівнях знижує подальшу військову ескалацію поблизу українських кордонів. У цьому полягає основна стратегія України.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.
«Те, що відбувається зараз, — це частина нашої стратегії. По-перше, вона полягає в тому, щоб перетворити Київ на центр міжнародної політики. По-друге, інтенсивні візити іноземців до України в січні та лютому — це теж один із факторів стримування», — заявив міністр.
Ще у грудні минулого року МЗС України закликало партнерів здійснити візити до Києва та відвідати лінію розмежування на Донбасі.
«Усе це — фактор стримування. Росія не вдаватиметься до якихось військових кроків, знаючи, що на території України в цей час перебувають шановні міжнародні гості. Це наша цілісна стратегія максимальної дипломатичної активності на всіх рівнях, тому що ми всі зацікавлені, щоб саме дипломатичним шляхом була врегульована нинішня криза», — зазначив Дмитро Кулеба.
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