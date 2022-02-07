У Лас-Вегасі турист зірвав джекпот у $229 тисяч, але не дізнався про це. Його знайшли завдяки цілому розслідуванню

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В американському Лас-Вегасі 8 січня турист з Арізони Роберт Тейлор зірвав джекпот на ігровому автоматі у понад $229 тисяч, але не дізнався про це через збій у системі. Працівникам казино і міським службам довелося витратити два тижні, щоб його знайти.

Про це повідомляє NBC News.

Інцидент стався у казино Treasure Island. Тейлор виграв джекпот і провів залишок своєї відпустки не знаючи про перемогу, після чого повернувся до Арізони.

На той час автомат перевірили і виявили збій, через який не спрацювала видача джекпоту. Співробітники казино не знали переможця, і їм довелося його шукати.

Було проведене ціле розслідування, в якому також брали участь агенти Ради з контролю за азартними іграми і представники транспортного управління штату Невада. Було переглянуто десятки годин записів із відеокамер і опитано безліч свідків. Через два тижні особу Тейлора встановили і менеджери казино звʼязалися із переможцем.

Тейлор мав забрати гроші на минулих вихідних.