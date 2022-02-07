Футболіст Кріштіану Роналду перетнув позначку у 400 мільйонів підписників в Instagram — це рекорд

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Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду першим у світі набрав понад 400 мільйонів підписників в Instagram.

Про це у понеділок, 7 лютого, повідомила Книга рекордів Гіннеса у Twitter.

За останні 10 місяців він зібрав 123 мільйони підписників і є найбільш читаниною людиною в Instagram.

Кріштіану Роналду раніше виступав за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» і «Реал». Він став чемпіоном у трьох країнах (Англії, Іспанії, Італії), пʼять разів отримував «Золотий мʼяч» як найкращий футболіст Європи. Крім того, у складі МЮ він виграв Лігу чемпіонів один раз, з «Реалом» — чотири рази. У складі збірної Португалії виграв по разу Чемпіонат Європи та Лігу націй.