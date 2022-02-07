Київ і Варшаву обʼєднають швидкісною залізною дорогою
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Укрзалізниця
Україна і Польща напрацьовують план проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом і Варшавою. Проєкт презентують на рівні Європейського Союзу.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Планується будівництво євроколії Київ — Варшава, яка дозволить скоротити час шляху до 4 годин. Крім того, в рамках проєкту планується реконструкція ділянки Мальховіце — Нижанковичі на українсько-польському кордоні, яка не використовується з 1995 року.
Наразі триває пошук джерел фінансування цього проєкту.
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